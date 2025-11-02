Ucraina il Cremlino gela le aspettative | Incontro Trump-Putin? Per ora non serve

Mentre si cerca di trovare la quadra sul piano diplomatico, proseguono senza sosta i raid russi notturni in Ucraina, dove si contano sei morti, tra cui due bambini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina, il Cremlino gela le aspettative: “Incontro Trump-Putin? Per ora non serve”

Nelle ultime 24 ore la Russia ha effettuato 3 attacchi e 88 raid. L'Ucraina ha risposto danneggiando una centrale termoelettrica. La diplomazia è ferma e Washington mantiene l'irritazione con il Cremlino per le rigidità negoziali mostrate recentemente. L'articol - facebook.com Vai su Facebook

UCRAINA | Sarebbero "fino a 5mila" i soldati ucraini circondati dai russi nell'area di Kupyansk, nel Kharkiv, e "oltre 5.500" nella zona di Pokrovsk, nel Donetsk. Lo afferma il Cremlino. Mosca, testato con successo un nuovo missile nucleare. #ANSA - X Vai su X

Ucraina, il Cremlino: "Tomahawk a Kiev sarebbero una seria escalation" - "Ho preso una decisione", sull'invio di missili Tomahawk in Ucraina, ha detto Donald Trump senza spiegare nel dettaglio ma aggiungendo che vorrebbe "porre alcune domande" agli ucraini su come ... Si legge su tg24.sky.it

Ucraina, Trump gela Zelensky: 'La guerra finisca senza i Tomahawk' - Un incontro "teso" in cui Donald Trump è stato "duro" nel dire chiaramente che al momento non è intenzionato a fornire, almeno per ora, i Tomahawks all'Ucraina. Segnala ansa.it

Ucraina, Zelensky-Trump: seconda telefonata in due giorni. Cremlino: "Momento drammatico di escalation" - Seconda telefonata in due giorni Volodymyr Zelensky e Donald Trump. Scrive adnkronos.com