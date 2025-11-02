Ucraina il Cremlino gela le aspettative | Incontro Trump-Putin? Per ora non serve

Ildifforme.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre si cerca di trovare la quadra sul piano diplomatico, proseguono senza sosta i raid russi notturni in Ucraina, dove si contano sei morti, tra cui due bambini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ucraina il cremlino gela le aspettative incontro trump putin per ora non serve

© Ildifforme.it - Ucraina, il Cremlino gela le aspettative: “Incontro Trump-Putin? Per ora non serve”

