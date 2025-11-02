Ucraina i fallimenti del generale Syrsky e l’ombra di Zaluzhny su Zelensky
Con le prime unità russe che sono entrate ormai a Pokrovsk, si sta prefigurando per l’ Ucraina una delle fasi più critiche sul fronte del Donbass dall’inizio del conflitto. La pressione delle forze del Cremlino, pur non rilevando picchi nella prospettiva di una guerra di logoramento che si gioca sul lungo periodo, è rimasta costante negli ultimi due anni abbondanti e ha costretto Kyiv ad arretrare progressivamente un po’ ovunque. Soprattutto nel Donbass la penetrazione russa è stata rilevante nell’ultimo anno, in contemporanea all’ operazione ucraina nella regione di Kursk, che di fatto si è risolta in un fiasco e ha aperto appunto le maglie nell’oblast di Donetsk. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche questi approfondimenti
Quali sono le cause originarie della crisi economica, politica e culturale dell'Europa? Perché, nonostante i fallimenti, l'UE non riesce a riscattarsi, a uscire dalla palude in cui è precipitata? Qual è il rapporto, scientificamente dimostrabile, tra il declino italiano e l - facebook.com Vai su Facebook
Zelesnki da Trump: l'Ucraina è in bilico Sono 1,5 milioni i ricercati dai centri di reclutamento ucraini. La guerra fa paura. Inoltre il Paese è sull'orlo del fallimento (mancano 60 miiardi di dollari secondo l'Fmi). Mentre dentro la Ue molti si oppongono al prestito da - X Vai su X
Ucraina, Mosca vara sottomarino con drone nucleare. Battaglia per Pokrovsk. LIVE - Mentre i russi tentano l'affondo definitivo per il controllo della roccaforte, l'intelligence militare di Kiev ha lanciato una controffensiva per rompere l'assedio. tg24.sky.it scrive
Guerra Ucraina, generale Camporini: «Kiev potrà riprendersi i territori? Non finché Putin resterà al potere» - «L’Ucraina potrà riprendersi i territori perduti e le truppe russe rientrare nei confini di Santa Madre Russia solo se cadrà Putin, un crollo interno tale da costringere Mosca a sospendere lo sforzo ... Lo riporta ilmessaggero.it