Ucraina i fallimenti del generale Syrsky e l’ombra di Zaluzhny su Zelensky

Con le prime unità russe che sono entrate ormai a Pokrovsk, si sta prefigurando per l’ Ucraina una delle fasi più critiche sul fronte del Donbass dall’inizio del conflitto. La pressione delle forze del Cremlino, pur non rilevando picchi nella prospettiva di una guerra di logoramento che si gioca sul lungo periodo, è rimasta costante negli ultimi due anni abbondanti e ha costretto Kyiv ad arretrare progressivamente un po’ ovunque. Soprattutto nel Donbass la penetrazione russa è stata rilevante nell’ultimo anno, in contemporanea all’ operazione ucraina nella regione di Kursk, che di fatto si è risolta in un fiasco e ha aperto appunto le maglie nell’oblast di Donetsk. 🔗 Leggi su Lettera43.it

