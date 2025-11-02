Ucraina | Cremlino ' nessuna urgenza per un incontro fra Putin e Trump'

Mosca, 2 nov. (Adnkronos) - Un incontro urgente tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Donald Trump è possibile, ma al momento non ce n'è urgenza. Lo ha dichiarato alla Tass il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "In teoria è possibile, ma al momento non ce n'è bisogno", ha sottolineato Peskiv, aggiungendo che ora è necessario un lavoro scrupoloso sulla soluzione ucraina. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ucraina: Cremlino, 'nessuna urgenza per un incontro fra Putin e Trump'

