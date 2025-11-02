Ucciso a soli 18 anni | la vittima è un operaio incensurato
Questa notte, i carabinieri del nucleo investigativo di Torre annunziata sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.Poco prima era stato portato un operaio incensurato di 18 anni, ferito da un colpo d’arma da fuoco. Il giovane è morto nel. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Altre letture consigliate
ACCADDE OGGI Il 25 ottobre del 1992 a #Casandrino (NA) venne ucciso a soli 19 anni il carabiniere Corrado Nastasi. #Vittima del dovere. Ucciso per aver reagito ad un tentativo di rapina. La sera del 25 ottobre era ancora in libera uscita quando venne rapin - facebook.com Vai su Facebook
ULTIM’ORA DRAMMATICA nel calcio: giocatore ucciso brutalmente | Dinamica sconcertante - Aveva solo 18 anni ma la sua vita si è spezzata prematuramente. Da ternananews.it
Arcangelo Correra, ucciso a 18 anni dall’amico: Renato Caiafa accusato di omicidio volontario con dolo eventuale - Renato Caiafa, già indagato per la morte di Arcangelo Correra, è ora accusato di omicidio volontario con dolo eventuale. Si legge su fanpage.it
Pierpaolo Bodini ucciso a 18 anni da un’inseminatrice a Brembio: il datore di lavoro chiede il patteggiamento - Ha chiesto il patteggiamento l’imprenditore 59enne accusato di omicidio colposo e inadeguata formazione per la morte di Pierpaolo Bodini, il 18enne ucciso da un’inseminatrice a Brembio (Lodi). Come scrive fanpage.it