Ucciso a soli 18 anni | la vittima è un operaio incensurato

Questa notte, i carabinieri del nucleo investigativo di Torre annunziata sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.Poco prima era stato portato un operaio incensurato di 18 anni, ferito da un colpo d’arma da fuoco. Il giovane è morto nel. 🔗 Leggi su Napolitoday.it