Ucciso a 18 anni il padre | Non era lui l' obiettivo era un ragazzo tranquillo

"Mio figlio è sempre stato un ragazzo tranquillo. Ha sentito degli spari, sono si è affacciato ed è stato colpito da un proiettile vagante. Non era lui l'obiettivo. Era bravissimo". A parlare ai giornalisti è Salvatore Nappo, padre di Pasquale, ucciso nella notte a Boscoreale, che sottolinea. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

