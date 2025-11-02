Uccisa nell’attentato a Berlino negato risarcimento al fratello
La Cassazione ha rigettato la richiesta di risarcimento presentata dal fratello di Fabrizia Di Lorenzo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Uccisa nell'attentato a Berlino, negato risarcimento al fratello - Mancano le prove formali della convivenza con la sorella, rimasta uccisa nell'attentato ai mercatini di Natale di Berlino, nel 2016. Si legge su ansa.it