Uccisa nell’attentato a Berlino negato risarcimento al fratello

Imolaoggi.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cassazione ha rigettato la richiesta di risarcimento presentata dal fratello di Fabrizia Di Lorenzo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

uccisa nell8217attentato berlino negatoUccisa nell'attentato a Berlino, negato risarcimento al fratello - Mancano le prove formali della convivenza con la sorella, rimasta uccisa nell'attentato ai mercatini di Natale di Berlino, nel 2016. Si legge su ansa.it

