Domenica di sapori autunnali tra gastronomia e spettacoli, rievocazioni e camminate, musica e racconti intorno al fuoco. Raggiolo torna ad animarsi con la Festa di Castagnatura che anche oggi rinnoverà uno dei fine settimana più attesi, partecipati e suggestivi dell’autunno casentinese, proponendo tante diverse esperienze per tutte le età tra vicoli e boschi di uno dei borghi più belli d’Italia. L’evento è organizzato dalla Brigata di Raggiolo insieme al Comune di Ortignano Raggiolo e all’ EcoMuseo del Casentino e, sostenuto dal contributo della Regione Toscana, rappresenterà un’occasione per omaggiare la tradizione e la cultura della castagna come simbolo identitario del paese e del suo territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tutti i sapori dell’autunno. Dalla castagna alla polenta