Tutti i sapori dell’autunno Dalla castagna alla polenta

Lanazione.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica di sapori autunnali tra gastronomia e spettacoli, rievocazioni e camminate, musica e racconti intorno al fuoco. Raggiolo torna ad animarsi con la Festa di Castagnatura che anche oggi rinnoverà uno dei fine settimana più attesi, partecipati e suggestivi dellautunno casentinese, proponendo tante diverse esperienze per tutte le età tra vicoli e boschi di uno dei borghi più belli d’Italia. L’evento è organizzato dalla Brigata di Raggiolo insieme al Comune di Ortignano Raggiolo e all’ EcoMuseo del Casentino e, sostenuto dal contributo della Regione Toscana, rappresenterà un’occasione per omaggiare la tradizione e la cultura della castagna come simbolo identitario del paese e del suo territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

tutti i sapori dell8217autunno dalla castagna alla polenta

© Lanazione.it - Tutti i sapori dell’autunno. Dalla castagna alla polenta

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Dieta d'autunno, cosa mangiare in questa stagione? Dalla zucca alla castagna, tutti i sapori del periodo - Con l'arrivo della stagione autunnale le temperature si fanno più miti e i colori diventano più caldi. Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Tutti Sapori Dell8217autunno Castagna