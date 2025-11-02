Tutti i sapori dell’autunno Dalla castagna alla polenta
Domenica di sapori autunnali tra gastronomia e spettacoli, rievocazioni e camminate, musica e racconti intorno al fuoco. Raggiolo torna ad animarsi con la Festa di Castagnatura che anche oggi rinnoverà uno dei fine settimana più attesi, partecipati e suggestivi dell’autunno casentinese, proponendo tante diverse esperienze per tutte le età tra vicoli e boschi di uno dei borghi più belli d’Italia. L’evento è organizzato dalla Brigata di Raggiolo insieme al Comune di Ortignano Raggiolo e all’ EcoMuseo del Casentino e, sostenuto dal contributo della Regione Toscana, rappresenterà un’occasione per omaggiare la tradizione e la cultura della castagna come simbolo identitario del paese e del suo territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Comune di Villanova Mondovì. . BEE - Sapori di Montagna sta per tornare! Scopri tutti gli appuntamenti sul nostro profilo. Per info e prenotazioni contattaci al numero 339 1130291 o alla mail [email protected] Vai su Facebook
Dieta d'autunno, cosa mangiare in questa stagione? Dalla zucca alla castagna, tutti i sapori del periodo - Con l'arrivo della stagione autunnale le temperature si fanno più miti e i colori diventano più caldi. Si legge su ilmessaggero.it