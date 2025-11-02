Tutte le notizie di domenica 2 novembre | Verona-Inter 1-2 ora Fiorentina-Lecce e Torino-Pisa

Ecco tutte le notizie di oggi 2 novembre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it Oggi è il giorno di Milan-Roma, una sfida al vertice del campionato dopo che il Napoli è stato fermato in casa dal Como. Massimiliano Allegri, ancora alle prese con diversi forfait, prepara diverse insidie per Gian Piero Gasperini. Tutte le notizie di domenica 2 novembre: Allegri recupera Leao e sfida Gasperini, Chivu insidia Conte – Calciomercato.it (Ansa Foto) A mezzogiorno l’ Inter di Chivu va a Verona per prendersi i 3 punti, con il tecnico rumeno pronto a fare un po’ di turnover organizzato in vista dell’impegno di coppa in settimana. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Tutte le notizie di domenica 2 novembre: Verona-Inter 1-2, ora Fiorentina-Lecce e Torino-Pisa

