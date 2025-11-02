Tutte le notizie di domenica 2 novembre | Allegri recupera Leao e sfida Gasperini Chivu insidia Conte

Ecco tutte le notizie di oggi 2 novembre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it Oggi è il giorno di Milan-Roma, una sfida al vertice del campionato dopo che il Napoli è stato fermato in casa dal Como. Massimiliano Allegri, ancora alle prese con diversi forfait, prepara diverse insidie per Gian Piero Gasperini. – Calciomercato.it (Ansa Foto) A mezzogiorno l’ Inter di Chivu va a Verona per prendersi i 3 punti, con il tecnico rumeno pronto a fare un po’ di turnover organizzato in vista dell’impegno di coppa in settimana. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Tutte le notizie di domenica 2 novembre: Allegri recupera Leao e sfida Gasperini, Chivu insidia Conte

Altri contenuti sullo stesso argomento

Tutte le notizie sportive a cura della redazione di Umbria TV - facebook.com Vai su Facebook

DIRETTA Tutte le notizie di mercoledì 15 ottobre: infortunio muscolare per Pulisic, Rabiot da valutare LIVE - X Vai su X

Sport in tv oggi (domenica 2 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi, domenica 2 novembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il calcio con la Serie A, ... Scrive oasport.it

Le partite di oggi: il programma di domenica 2 novembre - Prosegue questa domenica il decimo turno di Serie A, con una giornata ricca di incroci chiave sia nella zona alta sia in quella bassa della classifica. Si legge su tuttomercatoweb.com

Musei gratis domenica 2 novembre: tutte le mostre in programma e visitabili - L'elenco completo dei musei civici e dei musei statali ad ingresso gratuito in occasione della prima domenica del mese ... Segnala romatoday.it