Tuscania il parroco contro il nuovo centro scommesse | Bisogna difendere i cittadini dal gioco d' azzardo
"A Tuscania c'era veramente bisogno di un nuovo centro scommesse?" È la domanda di don Pierpaolo Fanelli, presbitero della comunità cristiana di Tuscania riflette sulla scelta dell'apertura della nuova attività“È qualche settimana - spiega - che a Tuscania è stato aperto un nuovo centro scommesse. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
