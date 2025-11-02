Turista investita da un monopattino cade a terra e un algerino la rapina
La donna è stata derubata del cellulare da un giovane straniero che stava passando lì vicino e poi si è dato alla fuga. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
