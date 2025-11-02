Turismo Archeologico la nuova Siria a Paestum | il mare come frontiera della cultura

Il ministro della Cultura della nuova Siria Mohamad Saleh ha aperto la XXVII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (Bmta) di Paestum con un richiamo a Dante Alighieri e al poeta e filosofo siriano Abu Al-Ma’arri, considerato da alcuni studiosi come un possibile ispiratore della Divina Commedia. «Il Paradiso non è solo una promessa ultraterrena, ma un orizzonte da ricostruire ogni giorno con la cultura, la conoscenza e la pace», ha affermato Saleh, sottolineando come la Siria voglia «ritornare ad essere ponte tra le civiltà, dalla prima notazione musicale della storia fino a L’ultima cena di Leonardo da Vinci, dove arte e scienza si incontrano». 🔗 Leggi su Ildenaro.it