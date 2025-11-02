Tumori i rischi delle fake news Il 40% si evita con lo stile di vita
??????Roma, 2 novembre 2025 – Il 40% dei casi di tumore “può essere evitato seguendo stili di vita sani. Intanto: no al fumo, dieta corretta e attività fisica costante”. Parte da qui Francesco Perrone, presidente Aiom, l’Associazione italiana di oncologia medica che si prepara al Congresso nazionale, in calendario il 7 e l’8 novembre a Roma. Bianca Balti arrives to Pinacoteca of Brera to attending the Giorgio Armani fashion show during Milan's Fashion Week Womenswear Spring Summer 2026, on September 28, 2025 in Milan (Italy). Photo by Marco PiovanottoAbacapress.com Fumo, alcol, obesità, smog. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
