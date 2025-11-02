Tulli e Montanari in gol La Settempeda è seconda
Settempeda 2 Elpidiense Cascinare 0 SETTEMPEDA: Marchegiani, Brandi, Zappasodi (21’ st Eugeni), Montanari, Rango (21’ st Sfrappini), Perez (38’ st Sigismondi), Pagliari, Borgiani, Quadrini (29’ st Bernabei), Tulli, Guermandi (27’ st Compagnucci). All. Pierantoni. ELPIDIENSE CASCINARE: Doello, Garbuglia (35’ st D’Angelo), Mancini (15’ st Murati), Conte, Berrettoni, Cannoni, Foresi, Doci (27’ st Tempestilli), Frascerra, Biondi (27’ st Amadio), Rossi (38’ st Terramoccia). All. Cerolini. Arbitro: Domizi di Macerata. Reti: 28’ Tulli, 16’ st Montanari. Note: spettatori 150 circa, angoli 8-4. Al 19’ st espulso Foresi; ammoniti Rossi, Mancini, Doello, Berrettoni, Quadrini, Brandi e il tecnico Pierantoni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
