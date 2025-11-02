TS – Yildiz e Kelly le novità sulle loro condizioni

2025-11-02 21:26:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: Buona la prima a Cremona, Spalletti si mette subito al lavoro per l’esordio in Champions sulla panchina della Juventus. L’eredità lasciata da Tudor in campo europeo non permette passi falsi, per poter sperare di entrare nelle prime otto della League Phase servono i tre punti e allora il nuovo tecnico bianconero ha deciso di ripartire immediatamente dal campo. Nessun riposo dopo il ritorno al successo in campionato allo Zini, troppi pochi i giorni a disposizione di Spalletti che vuole dare la sua impronta alla sua nuova squadra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – Yildiz e Kelly, le novità sulle loro condizioni

