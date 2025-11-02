TS – Juve nuova tensione calcistica E Spalletti può dare senso a quei 100 milioni

2025-11-02 10:38:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: Koopmeiners in difesa, approfittando delle sue reminescenze giovanili e sfruttando il suo educato sinistro per impostare, è un’idea spiazzante e riuscita. Ma, della prima Juve di Spalletti, rimane negli occhi la diversa tensione calcistica rispetto al recente passato. Non potendo argomentare troppo sulla tattica, che non sarebbe una cosa seria (avendo avuto, Spalletti, un solo pomeriggio per allenare), è però evidente il furore con il quale la Juventus ha aggredito la Cremonese, trovando subito il gol e continuando a mordere per tutto il primo tempo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

