TS – Juve nuova tensione calcistica E Spalletti può dare senso a quei 100 milioni

Justcalcio.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-11-02 10:38:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: Koopmeiners in difesa, approfittando delle sue reminescenze giovanili e sfruttando il suo educato sinistro per impostare, è un’idea spiazzante e riuscita. Ma, della prima Juve di Spalletti, rimane negli occhi la diversa tensione calcistica rispetto al recente passato. Non potendo argomentare troppo sulla tattica, che non sarebbe una cosa seria (avendo avuto, Spalletti, un solo pomeriggio per allenare), è però evidente il furore con il quale la Juventus ha aggredito la Cremonese, trovando subito il gol e continuando a mordere per tutto il primo tempo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

ts 8211 juve nuova tensione calcistica e spalletti pu242 dare senso a quei 100 milioni

© Justcalcio.com - TS – Juve, nuova tensione calcistica. E Spalletti può dare senso a quei 100 milioni

Scopri altri approfondimenti

Juve, Pedullà: 'Vicina una nuova rivoluzione societaria, non a caso non vince da 6 anni' - Nelle scorse ore Alfredo Pedullà ha parlato su Youtube della Juventus e della nuova rivoluzione a livello societario che il club bianconero starebbe per attuare. Come scrive it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Ts 8211 Juve Nuova