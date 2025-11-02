Trump-Putin Mosca frena | Vertice non urgente lavorare su Ucraina

Si combatte a Pokrovsk, Kiev schiera le forze speciali nella roccaforte del Donetsk cruciale per la guerra. Intanto Mosca allontana l'ipotesi di un vertice Trump-Putin: "Prima lavorare sull'Ucraina". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump-Putin, Mosca frena: "Vertice non urgente, lavorare su Ucraina"

News recenti che potrebbero piacerti

UCRAINA | Un incontro urgente tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Donald Trump è possibile, ma al momento non ce n'è bisogno. Lo ha dichiarato alla TASS il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Trump sanziona i colossi petroliferi di Putin. Di @PaolaPeduzzi - X Vai su X

Mosca gela Washington: 'Non è urgente un vertice Putin-Trump' - Un incontro urgente tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Donald Trump è possibile, ma al momento non ce n'è bisogno. Da ansa.it

Guerra in Ucraina, Mosca: «Non è urgente un vertice Putin-Trump» - Un incontro urgente tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Donald Trump è possibile, ma al momento non ce n'è bisogno. ilmessaggero.it scrive

Ucraina, Cnn: ok del Pentagono a fornitura missili Tomahawk. Trump frena - Dall’inizio dell’anno – riferiscono i servizi segreti di Kiev – “sono stati compiuti 160 raid su siti petroliferi russi” ... Scrive tg.la7.it