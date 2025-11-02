Trump | ‘Nigeria fermi uccisioni di cristiani o attaccheremo’

Imolaoggi.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Se il governo nigeriano continuerà a permettere l’uccisione di cristiani, gli Stati Uniti sospenderanno immediatamente ogni aiuto e assistenza alla Nigeria e potrebbero addirittura intervenire in quel Paese ormai disonorato, ‘a fucili spianati’, per cancellare completamente i terroristi islamici che compiono queste orribili atrocità”. Lo scrive Donald Trump, su Truth: “sto istruendo il Dipartimento di. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Trump: 'Nigeria fermi uccisioni di cristiani o attaccheremo'

