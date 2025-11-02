Trump | ‘Nigeria fermi uccisioni di cristiani o attaccheremo’
“Se il governo nigeriano continuerà a permettere l’uccisione di cristiani, gli Stati Uniti sospenderanno immediatamente ogni aiuto e assistenza alla Nigeria e potrebbero addirittura intervenire in quel Paese ormai disonorato, ‘a fucili spianati’, per cancellare completamente i terroristi islamici che compiono queste orribili atrocità”. Lo scrive Donald Trump, su Truth: “sto istruendo il Dipartimento di. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Trump minaccia la Nigeria. "Fermino l'uccisione dei cristiani o li attaccheremo a tutto spiano" https://gazzettadelsud.it/?p=2123294 - facebook.com Vai su Facebook
Trump: “Nigeria fermi persecuzioni cristiani o attacchiamo”/ “Fucili spianati contro i terroristi islamici” - Trump minaccia la Nigeria “o fermate le persecuzioni contro cristiani o vi attacchiamo”. Secondo ilsussidiario.net
Trump, Nigeria fermi uccisioni di cristiani o attaccheremo - "Se il governo nigeriano continuerà a permettere l'uccisione di cristiani, gli Stati Uniti sospenderanno ... Si legge su msn.com
Nigeria: Trump, governo fermi uccisioni cristiani o attaccheremo - "Se il governo nigeriano continua a permettere l'uccisione di cristiani, gli Stati Uniti interromperanno immediatamente tutti gli ... Da msn.com