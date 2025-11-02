Trump attacca le navi dei narcos nel mar dei Caraibi la situazione sta sfuggendo di mano

L'esercito statunitense ha effettuato un altro attacco letale contro presunti trafficanti di droga nel Mar dei Caraibi, ha annunciato sabato il Segretario alla Difesa Pete Hegseth. In un post sui social media, Hegseth ha affermato che la nave era gestita da un'organizzazione terroristica designata dagli Stati Uniti, ma non ha specificato quale gruppo fosse stato preso di mira. Ha affermato che tre persone sono state uccise nell'attacco. Si tratterebbe del quindicesimo attacco di questo tipo condotto dall'esercito statunitense nei Caraibi o nel Pacifico orientale dall'inizio di settembre. "Questa nave, come TUTTE LE ALTRE, era nota ai nostri servizi segreti per essere coinvolta nel traffico illecito di stupefacenti, transitava lungo una nota rotta del narcotraffico e trasportava stupefacenti", ha affermato Hegseth in un post su X.

