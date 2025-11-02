Truffe telefoniche in un anno 3,9 milioni di italiani nel mirino | come difendersi

Solo lo scorso anno sono stati quasi 3,9 milioni gli italiani vittime di truffa o di un tentativo di frode nell'ambito della telefonia fissa o mobile. Il dato arriva da un'indagine condotta per Facile.it dall'istituto di ricerca mUp Research che ha definito in 124 euro il danno medio per la telefonia mobile e in 157 euro per quella fissa, per un totale di 628 milioni di euro come stima del danno complessivo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

