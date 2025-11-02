Trovato morto in un palazzo | ecco chi è la vittima
L'uomo, trovato cadavere nell'androne di un palazzo a via San Giovanni a Teduccio, si chiamava Raffaele Di Nunzio, era nato a Torre del Greco 59 anni fa, viveva nel quartiere di Napoli di Barra, e aveva una moglie e due figli. Di Nunzio, piccoli precedenti molto lontani nel tempo, e commerciava. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Altre letture consigliate
Trovato morto in strada a 19 anni, l'incidente misterioso - facebook.com Vai su Facebook
Uomo con ferite trovato morto nell'atrio di un palazzo a Napoli - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Secondo giornaledibrescia.it
Trovato morto nell'androne di un palazzo - E' giallo a San Giovanni a Teduccio dove la scorsa notte è stato rinvenuto il cadavere di un uomo, 59 anni, all'interno dell'androne di un palazzo. Si legge su rainews.it
Napoli, 59enne ferito a San Giovanni: trovato morto all'interno di un palazzo - Questa notte, un uomo di 59 anni è stato trovato morto nell’androne di un palazzo in corso San Giovanni a Teduccio 168. Si legge su msn.com