Trovato morto con ferite alla testa nell’androne di un palazzo giallo a Napoli

(Adnkronos) – Giallo a Napoli, dove un uomo di 59 anni è stato trovato morto questa notte nell’androne di un palazzo in corso San Giovanni a Teduccio 168. Sulla testa sarebbero state trovate ferite sulla cui origine sono in corso accertamenti. Sul posto carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale e della stazione di San Giovanni . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altre letture consigliate

Il fratello di Antonella Fini, compagna di scuola di Mirella , fu trovato morto in casa nel Ferragosto 1981. Nella stessa giornata un misterioso telefonista, «Paolo», sembrò volersi precostituire un alibi - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, 59enne ferito a San Giovanni: trovato morto nell’androne di un palazzo - Questa notte, un uomo di 59 anni è stato trovato morto nell’androne di un palazzo in corso San Giovanni a Teduccio 168. Come scrive msn.com

Trovato morto nell'androne di un palazzo con ferite alla testa: si indaga - L'articolo Trovato morto nell'androne di un palazzo con ferite alla testa: si indaga proviene da OttoPagine. Lo riporta msn.com

Trovato morto sui binari da una pendolare a Viareggio: ferite su testa e fianco, Davide Viola era lì da giorni - Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione e le ferite trovate sul capo e sul fianco non ... fanpage.it scrive