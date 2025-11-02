Trovato morto con ferite alla testa nell’androne di un palazzo giallo a Napoli

Periodicodaily.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Giallo a Napoli, dove un uomo di 59 anni è stato trovato morto questa notte nellandrone di un palazzo in corso San Giovanni a Teduccio 168. Sulla testa sarebbero state trovate ferite sulla cui origine sono in corso accertamenti.  Sul posto carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale e della stazione di San Giovanni . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altre letture consigliate

trovato morto ferite testaNapoli, 59enne ferito a San Giovanni: trovato morto nell’androne di un palazzo - Questa notte, un uomo di 59 anni è stato trovato morto nell’androne di un palazzo in corso San Giovanni a Teduccio 168. Come scrive msn.com

trovato morto ferite testaTrovato morto nell'androne di un palazzo con ferite alla testa: si indaga - L'articolo Trovato morto nell'androne di un palazzo con ferite alla testa: si indaga proviene da OttoPagine. Lo riporta msn.com

trovato morto ferite testaTrovato morto sui binari da una pendolare a Viareggio: ferite su testa e fianco, Davide Viola era lì da giorni - Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione e le ferite trovate sul capo e sul fianco non ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Trovato Morto Ferite Testa