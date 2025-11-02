trovato morto a napoli era venditore ambulante di pane

Tempo di lettura: < 1 minuto L’uomo trovato morto con ferite alla testa nell’androne di un palazzo in corso san Giovanni a Teduccio, a Napoli si chiamava Raffaele Di Nunzio, 59 anni, sposato, due figli. Era un venditore ambulante, in particolare di pane su tavolini posti all’esterno della sua abitazione. Continuano le indagini dei Carabinieri per accertare se le ferite siano state provocate da una caduta o invece da colpi inferti da qualcuno. Profondo sconcerto tra gli abitanti del palazzo dove è stato trovato il cadavere dell’uomo. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

