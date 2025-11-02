Trovati morti i 2 dispersi sull' Ortless

10.20 Sono stati trovati morti i due dispersi su cima Vertana,nel gruppo dell'Ortless in Alto Adige. Sono due turisti tedeschi, padre e figlia 17enne. Sale così a cinque il numero delle vittime della slavina che ieri è precipitata sul versante nord della montagna. Gli altri tre scialpinisti, un uomo di 50 anni e una donna e un altro uomo di 30 anni. Sono morti a quota 3.200 metri. Sembrerebbe che il crollo sia stato improvviso e non abbia lasciato scampo. La cordata è stata travolta mentre saliva. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it