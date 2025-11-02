Trovati gli altri due corpi travolti dalla valanga mortale sull' Ortles

È salito a cinque il drammatico bilancio della valanga che ieri, sabato 1° novembre, si è staccata sul gruppo dell’Ortles in Alto Adige: il distaccamento mortale su Cima Vertana ha fatto altre due vittime, oltre ai tre tedeschi (due uomini di 30 e 50 anni e una donna di 30) trovati senza vita. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

