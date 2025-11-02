Troppe perdite e guai con il fisco il suocero di Conte vuole lasciare l’Hotel Plaza Gettata la spugna con l’ultimo bilancio | Incertezze sulla continuità dell’azienda

Sull’immobile di via del Corso dove ha sede l’ Hotel Plaza l’Agenzia delle Entrate ha iscritto ipoteca per 5 milioni di euro dopo che erano scadute tre cartelle esattoriali inviate alla società proprietaria, la Immobiliare Roma splendido srl. Il patrimonio netto della società che gestisce lo stesso hotel a cinque stelle, la Unione esercizi alberghi di lusso srl, è negativo per 11,788 milioni di euro e finora ha potuto sfruttare i decreti Covid di Giuseppe Conte che rinviavano di cinque anni l’applicazione delle norme del codice civile che ne impongono la ricapitalizzazione. Ma fra il 2025 e il 2026 quel salvagente verrà meno. 🔗 Leggi su Open.online