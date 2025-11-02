Troppe auto sulle corsia dei bus | telecamera installata in via Rosa Morando

È già stata installata la nuova telecamera che riprenderà i passaggi abusivi di molti veicoli che intralciano il trasporto pubblico in via Rosa Morando, a Verona. Dal Comune informano che sono in corso le verifiche tecniche e di configurazione che permetteranno da lunedì 17 novembre di sanzionare. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ieri ho aderito con convinzione alla proposta di FIAB Campania per rilanciare la mobilità ciclistica e sostenibile nella nostra regione. La Campania sconta ancora forti ritardi rispetto ad altre realtà italiane — troppe auto, troppo smog, troppa insicurezza stradale - facebook.com Vai su Facebook

Troppe auto in divieto: "Così non si campa più" - In via Urbino, quartiere Tombaccia, basta poco per ritrovarsi intrappolati: auto parcheggiate su entrambi i lati, carreggiata stretta fino a diventare a una sola corsia, asfalto dissestato. Secondo ilrestodelcarlino.it

Abituiamoci a viaggiare su bus elettrici. Obiettivo futuro: ridurre le auto - Annunciata la prima linea completamente a emissioni zero: sarà la linea 5. Si legge su tio.ch

Isola del Piano e le troppe buche sulla superstrada: «Vanno tutti sulla corsia sinistra» - ISOLA DEL PIANO Diversi tratti della superstrada tra Fano e Fossombrone dal manto ammalorato con buche e avvallamenti. Si legge su corriereadriatico.it