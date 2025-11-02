Troppa Sabalenka per Paolini l' azzurra ko nella 1^ alle Finals
Nell'altro match di giornata Pegula batte al terzo set Coco Gauff. ROMA - Esordio amaro per Jasmine Paolini nelle Wta Finals di singolare, in scena sul cemento indoor di Riad. Dopo il buon debutto di ieri nelle Finals di doppio, nella capitale dell'Arabia Saudita, l'azzurra, numero 8 del mondo, si è. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
