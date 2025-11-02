Troppa Sabalenka per Jasmine Paolini | la toscana si arrende al debutto nelle WTA Finals 2025

Thesocialpost.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la bella vittoria in doppio con Sara Errani, arrivata sabato 1° novembre, Jasmine Paolini ha fatto il suo esordio in singolare alle WTA Finals di Riad, affrontando la numero uno del mondo Aryna Sabalenka. Un debutto tutt’altro che agevole per la tennista toscana, che ha ceduto con il punteggio di 6-3, 6-0 in poco più di un’ora di gioco. Fin dai primi scambi è emersa la differenza di potenza tra le due giocatrici. Sabalenka ha piazzato subito il break nel secondo game, approfittando di due errori di dritto della Paolini e di risposte profondissime che hanno subito messo pressione all’azzurra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

troppa sabalenka per jasmine paolini la toscana si arrende al debutto nelle wta finals 2025

© Thesocialpost.it - Troppa Sabalenka per Jasmine Paolini: la toscana si arrende al debutto nelle WTA Finals 2025

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Wta Finals 2025, Jasmine Paolini sconfitta 6 – 3 6 – 1 da Sabalenka - Esordio amaro per Jasmine Paolini nel torneo di singolare alle Wta Finals di Riyadh, in Arabia Saudita. Lo riporta lapresse.it

troppa sabalenka jasmine paoliniTennis, Wta Finals: Paolini parte con una sconfitta, Sabalenka vince in due set - Esordio amaro per Jasmine Paolini nelle Wta Finals di Riyad di tennis: l’azzurra deve arrendersi contro Aryna Sabalenka in un’ora e dieci minuti di gioco, con il punteggio di 6- Segnala msn.com

Paolini, debutto amaro alle Wta Finals: sconfitta in due set contro la Sabalenka - La tennista azzurra perde contro la bielorussa, numero 1 del mondo, all'esordio nel girone A (denominato Steffi Graf) ... Scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Troppa Sabalenka Jasmine Paolini