Dopo la bella vittoria in doppio con Sara Errani, arrivata sabato 1° novembre, Jasmine Paolini ha fatto il suo esordio in singolare alle WTA Finals di Riad, affrontando la numero uno del mondo Aryna Sabalenka. Un debutto tutt'altro che agevole per la tennista toscana, che ha ceduto con il punteggio di 6-3, 6-0 in poco più di un'ora di gioco. Fin dai primi scambi è emersa la differenza di potenza tra le due giocatrici. Sabalenka ha piazzato subito il break nel secondo game, approfittando di due errori di dritto della Paolini e di risposte profondissime che hanno subito messo pressione all'azzurra.

© Thesocialpost.it - Troppa Sabalenka per Jasmine Paolini: la toscana si arrende al debutto nelle WTA Finals 2025