Troppa Sabalenka per Jasmine Paolini | la toscana si arrende al debutto nelle WTA Finals 2025
Dopo la bella vittoria in doppio con Sara Errani, arrivata sabato 1° novembre, Jasmine Paolini ha fatto il suo esordio in singolare alle WTA Finals di Riad, affrontando la numero uno del mondo Aryna Sabalenka. Un debutto tutt’altro che agevole per la tennista toscana, che ha ceduto con il punteggio di 6-3, 6-0 in poco più di un’ora di gioco. Fin dai primi scambi è emersa la differenza di potenza tra le due giocatrici. Sabalenka ha piazzato subito il break nel secondo game, approfittando di due errori di dritto della Paolini e di risposte profondissime che hanno subito messo pressione all’azzurra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Troppa Sabalenka per Jasmine ? L’azzurra cede in due set nel suo primo match in singolo a Riyadh Le WTA Finals sono in chiaro in diretta su SuperTennis #WTAFinalsRiyadh - facebook.com Vai su Facebook
Wta Finals 2025, Jasmine Paolini sconfitta 6 – 3 6 – 1 da Sabalenka - Esordio amaro per Jasmine Paolini nel torneo di singolare alle Wta Finals di Riyadh, in Arabia Saudita. Lo riporta lapresse.it
Tennis, Wta Finals: Paolini parte con una sconfitta, Sabalenka vince in due set - Esordio amaro per Jasmine Paolini nelle Wta Finals di Riyad di tennis: l’azzurra deve arrendersi contro Aryna Sabalenka in un’ora e dieci minuti di gioco, con il punteggio di 6- Segnala msn.com
Paolini, debutto amaro alle Wta Finals: sconfitta in due set contro la Sabalenka - La tennista azzurra perde contro la bielorussa, numero 1 del mondo, all'esordio nel girone A (denominato Steffi Graf) ... Scrive tuttosport.com