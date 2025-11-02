Triplicati in cinque anni Il turismo degli affitti brevi manda in tilt il mercato
Alloggi privati usati a fini turistici più che triplicati in cinque anni in Lombardia. Nel 2024, su tutto il territorio lombardo si contano quasi 40mila alloggi privati in affitto, diversi dai Bed and Breakfast come camere in affitto in alloggi familiari in cui la sistemazione prevede la presenza del turista insieme alla famiglia che abitualmente occupa l’abitazione, così come appartamenti, ville, case, chalet e altri alloggi affittati interamente, come alloggio turistico e su base temporanea, da parte di famiglie ad altre famiglie o ad agenzie professionali. Un boom di affitti brevi se si considera che, nel 2019, questa tipologia di alloggi ammontava a poco più di 12. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Cresce il turismo a Imperia, in cinque anni più 27,8% presenze - Cresce il turismo a Imperia, che conferma il proprio trend positivo e si afferma sempre più come destinazione di riferimento per le vacanze tra mare ed entroterra. ansa.it scrive