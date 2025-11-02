Triathlon la tappa di Viña del Mar della World Cup va a Manoel Messias 9° Nicola Azzano
Si è conclusa la prova elite maschile della tappa di Viña del Mar (Cile) valevole per la World Cup di triathlon 2025. Il successo è andato al brasiliano Manoel Messias che ha completato la gara con il tempo di 49:38 (8:37 nei 750 metri di nuoto, 25:43 nei 18.5 km di bici e 14:03 nei 5 chilometri di corsa). Seconda posizione per il portoghese Joao Nuno Batista con un distacco di appena un secondo, mentre completa il podio lo spagnolo David Cantero Del Campo che chiude a 5 secondi. Quarta posizione per il francese Tom Richard a 11 secondi, quinta per lo statunitense Reese Vannerson a 14, mentre in sesta troviamo il francese Valentin Morlec a 22. 🔗 Leggi su Oasport.it
