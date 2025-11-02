Triathlon a Viña del Mar vince Jeanne Lehair Mallozzi chiude 11ma Steinhauser 13ma
Si è conclusa la prova elite femminile della tappa di Viña del Mar (Cile) valevole per la World Cup di triathlon 2025. La gara ha visto il successo della lussemburghese Jeanne Lehair con il tempo complessivo di 56:13 (09:30 nei 750 metri di nuoto, 28:56 nei 18.9 chilometri di bici e 16:23 nei 5 km di corsa) con 22 secondi di vantaggio sulla spagnola Sara Guerrero Manso (9:32 nel nuoto, 28:56 nella bici e 16:46 nella corsa), mentre chiude il podio la venezuelana Rosa Elena Martinez Melchor a 57 secondi (9:26 nel nuoto, 28:57 nella bici e 17:14 nella corsa). Quarta posizione per la spagnola Miriam Casillas Garcia a 1:08, quinta per la canadese Sophia Howell a 1:16, quindi in sesta la ceca Michaela Sterbova a 1:33. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Grande successo per il Challenge Forte Village Sardinia: vince Sara Sandrini! Video e classifiche #daddocè #mondotriathlon #ioTRIamo ? #triathlon #trilife #fczstyle #daddosport #govegan #stopgenocide - facebook.com Vai su Facebook
BUONA LA PRIMA Esordio vincente per Sara e Jasmine alle WTA Finals: le azzurre superano in due set la coppia Muhammad-Schuurs e iniziano nel migliore dei modi la loro avventura tra le migliori del mondo #Tennis #WTAFinalsRiyadh #Paolini #Err - X Vai su X
World Triathlon ad Alghero: vince Beaugrand, Seregni è seconda - Cassandre Beaugrand si aggiudica la gare dell'Elite femminile nella tappa italiana della World triathlon championship series in corso di svolgimento ad Alghero. Come scrive unionesarda.it