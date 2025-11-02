Si è conclusa la prova elite femminile della tappa di Viña del Mar (Cile) valevole per la World Cup di triathlon 2025. La gara ha visto il successo della lussemburghese Jeanne Lehair con il tempo complessivo di 56:13 (09:30 nei 750 metri di nuoto, 28:56 nei 18.9 chilometri di bici e 16:23 nei 5 km di corsa) con 22 secondi di vantaggio sulla spagnola Sara Guerrero Manso (9:32 nel nuoto, 28:56 nella bici e 16:46 nella corsa), mentre chiude il podio la venezuelana Rosa Elena Martinez Melchor a 57 secondi (9:26 nel nuoto, 28:57 nella bici e 17:14 nella corsa). Quarta posizione per la spagnola Miriam Casillas Garcia a 1:08, quinta per la canadese Sophia Howell a 1:16, quindi in sesta la ceca Michaela Sterbova a 1:33. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Triathlon, a Viña del Mar vince Jeanne Lehair. Mallozzi chiude 11a, Steinhauser 13a