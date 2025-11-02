Treni fermi due anni? Informate i cittadini
Polemica senza tregua sulla viabilità di Villanova e dintorni. "Due anni di lavori sulla linea ferroviaria? I cittadini di Castenaso hanno diritto a sapere" tuona il comitato Viabilità e Territorio che si batte per una serie di situazioni dell’area tra cui il passaggio a livello e il nuovo Lotto della Lunogosavena. Il comitato ha ricevuto segnalazioni da cittadini secondo cui, stando a informazioni raccolte da più fonti, dal 1° gennaio la linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore si interromperà a Budrio per due anni, a causa di lavori sulla tratta successiva. Così dal comitato: "Se la notizia fosse confermata, sarebbe grave doverla apprendere dagli aderenti al comitato e non dal Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
