Trema la panchina in Serie A | nome a sorpresa per subentrare in corsa

2 nov 2025

L’inizio di stagione di alcune squadra di Serie A è stato parecchio complicato. Il Genoa, ultimo in classifica, ha deciso di separarsi con Vieira, mentre la Juventus dopo diversi risultati complicati ha optato per l’esonero di Tudor, sostituendolo con Luciano Spalletti. Adesso, però, anche la panchina dell’Atalanta traballa. Dopo vari risultati altalenanti, il ko di misura contro l’Udinese potrebbe costare la panchina a Ivan Juric. L’Atalanta pensa all’esonero di Ivan Juric. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, i vertici dell’ Atalanta stanno iniziando a titubare riguardo la fiducia data al tecnico Ivan Juric. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

