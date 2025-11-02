tre ristoranti di bagno tra i migliori della regione

‘Emilia-Romagna a tavola 2026’, agevole e piacevole guida alla scoperta dei migliori 150 ristoranti del territorio regionale, realizzata da Gianluca Montinaro (posteditori), mette capotavola per il territorio della Provincia di Forlì-Cesena 17 locali. Fra essi, tre campeggiano nel comune di Bagno di Romagna, unico per la Valle del Savio (Bagno, Mercato Saraceno, Sàrsina, Verghereto) nelle pagine della guida. Venendo ai tre ristoranti, che fanno leccare i baffi ai più esigenti e provetti gourmet dell’alta ristorazione, sono DaGorini di San Piero in Bagno, Hotel Tosco-Romagnolo-Paolo Teverini a Bagno, Ristorante del Lago di Acquapartita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

