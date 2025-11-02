Tre punti d' oro grazie a Ferrari e Burzio | il Brindisi supera in rimonta 2-1 il Novoli

BRINDISI- Il Brindisi Fc vince in rimonta e torna momentaneamente in vetta al campionato di Eccellenza, in attesa del risultato della capolista Bisceglie, impegnata a Mola (calcio di inizio alle ore 16.30). Il successo casalingo contro il Novoli è stato uno dei più sofferti. Gli uomini di mister. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

