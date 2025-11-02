Tre opzioni per Palladino ma il tecnico ha le idee molto chiare | cosa sta succedendo | CMIT
L’allenatore è ancora senza squadra, ma nel suo futuro ci sono tre piste: la situazione Momento nero per la Fiorentina e per Stefano Pioli. I viola non ingranano, la classifica preoccupa e dopo l’addio di Daniele Pradè anche il tecnico potrebbe salutare. Tre opzioni per il futuro di Palladino – Calciomercato.it (Ansa Foto) E in caso di esonero dell’allenatore emiliano, una delle possibili opzioni sarebbe quella di richiamare alla guida Raffaele Palladino, soprattutto da dopo l’addio di Pradè. Il rapporto tra il tecnico e il dirigente non era propriamente idilliaco e l’ipotesi del ritorno non è affatto da escludere. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
