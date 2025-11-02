Tre cose da sapere sull’euro digitale e sul futuro dei pagamenti in Europa
L’euro digitale è sempre più vicino: la BCE punta al 2029 per il lancio ufficiale della moneta elettronica europea. Un progetto economico e politico per rafforzare la sovranità dell’Unione e ridurre la dipendenza dal dollaro e dai colossi americani dei pagamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
4 cose da sapere prima di leggere «Feroce devozione» di Rebecca Ross! Noi ve lo diciamo: se avete già letto «Divini rivali» e «Spietate promesse», la 3 vi farà urlare #fazieditore #lainya - facebook.com Vai su Facebook