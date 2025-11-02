Tre cose da sapere sull’euro digitale e sul futuro dei pagamenti in Europa

Fanpage.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’euro digitale è sempre più vicino: la BCE punta al 2029 per il lancio ufficiale della moneta elettronica europea. Un progetto economico e politico per rafforzare la sovranità dell’Unione e ridurre la dipendenza dal dollaro e dai colossi americani dei pagamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Tre Cose Sapere Sull8217euro