Travolge un 24enne che attraversa la strada denunciato giovane automobilista ubriaco
Forte dei Marmi, 2 novembre 2025 – Nella notte a cavallo tra l’1e il 2 novembre un’auto ha travolto un uomo. E’ successo poco dopo le 3 via Duilio a Forte dei Marmi. La vittima, un giovane di 24 anni originario del Marocco, è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non sembrano essere gravi. Guida in stato di ebbrezza e scappa dall’ospedale per evitare i controlli Gli agenti del commissariato, giunti sul posto, hanno rintracciato il conducente dell’auto coinvolta nell’incidente e, dopo un controllo, hanno riscontrato che il 24enne alla guida era positivo all’alcol. 🔗 Leggi su Lanazione.it
