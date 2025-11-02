Travolge 24enne dopo una lite denunciato giovane automobilista ubriaco

Forte dei Marmi, 2 novembre 2025 – Nella notte a cavallo tra l’1e il 2 novembre un’auto ha travolto un uomo. E’ successo poco dopo le 3 via Duilio a Forte dei Marmi. La vittima, un giovane di 24 anni originario del Marocco, è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non sembrano essere gravi. Guida in stato di ebbrezza e scappa dall’ospedale per evitare i controlli Gli agenti del commissariato, giunti sul posto, hanno rintracciato il conducente dell’auto coinvolta nell’incidente e, dopo un controllo, hanno riscontrato che il 24enne alla guida era positivo all’alcol. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Travolge 24enne dopo una lite, denunciato giovane automobilista ubriaco

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Attraversa i binari e un treno lo travolge, grave un 25enne: circolazione dei treni in tilt: https://fanpa.ge/EUCTm - facebook.com Vai su Facebook

Marmirolo, lite familiare degenera: 24enne ferisce un carabiniere dopo un salvataggio, arrestato - Un episodio di violenza domestica, una fuga disperata e un’aggressione inattesa: è quanto accaduto il 9 ottobre a Marmirolo, dove un salvataggio dei carabinieri si è trasformato in un drammatico ... Lo riporta milano.corriere.it

Simona Bortoletto travolta e uccisa da un amico dopo la lite a Fiumicino. «È stata investita alle spalle» - Sull'asfalto i vigili urbani di Fiumicino non hanno trovato segni di frenata e la donna camminava sul ciglio della strada. Come scrive ilmessaggero.it