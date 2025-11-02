Travestiti da operai Enel staccano la luce nel condominio per intrufolarsi negli appartamenti e rubare
Travestiti da operai Enel, sono entrati nella sala contatori di un condominio ad Introdacqua, nell'aquilano, con l'intento di rubare negli appartamenti.I due, riporta LaPresse, hanno infatti staccato la luce in alcuni appartamenti per spingere qualche inquilino a scendere, lasciando casa aperta. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
