Trattare i figli come ospiti aiuta a non perdere la calma quando combinano un guaio | il trucco di una mamma

Per gestire meglio i piccoli guai dei figli, una madre ha ideato un piccolo trucco mentale per riuscire a mantenere la calma: trattare incidenti e pasticci come se fossero stati commessi da un ospite. La strategia aiuta a non andare in facili escandescenze, insegnando le buone regole di comportamento senza ricorrere alla rabbia e favorendo empatia in famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it