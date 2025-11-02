Trattare i figli come ospiti aiuta a non perdere la calma quando combinano un guaio | il trucco di una mamma
Per gestire meglio i piccoli guai dei figli, una madre ha ideato un piccolo trucco mentale per riuscire a mantenere la calma: trattare incidenti e pasticci come se fossero stati commessi da un ospite. La strategia aiuta a non andare in facili escandescenze, insegnando le buone regole di comportamento senza ricorrere alla rabbia e favorendo empatia in famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La parent coach Danielle Lindner, fondatrice della London Day School, spiega che uno degli errori più comuni è confondere la gentle parenting con la totale assenza di limiti. “Essere gentili significa trattare i figli con rispetto, non evitare ogni forma di disciplina - facebook.com Vai su Facebook