Trapani ferma Brescia Cantù vince il derby con Cremona Venezia ok contro Varese

Gazzetta.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I siciliani resistono alla rimonta della Germani, che perde la prima partita stagionale: decisivi Hurt (23) e Allen (17). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

trapani ferma brescia cant249 vince il derby con cremona venezia ok contro varese

© Gazzetta.it - Trapani ferma Brescia, Cantù vince il derby con Cremona. Venezia ok contro Varese

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

| Trapani ferma la capolista: Brescia sconfitta al PalaShark in un finale al cardiopalma - Si ferma al PalaShark la corsa della Germani Brescia, che nel rematch della semifinale Scudetto della scorsa stagione perde per 77- Segnala pianetabasket.com

trapani ferma brescia cant249| Trapani Shark vs Brescia, diretta (73-69 con 2:35, 4Q) - Allen ci prova da tre, errore, Rossato ferma la transizione con un ... Da pianetabasket.com

CM STADIO: Brescia-Trapani 3-3 - Il Trapani strappa un pareggio all'ultimo respiro con Pagliarulo dimostrando un'ottima organizzazione di gioco e buone individualità. Come scrive calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Trapani Ferma Brescia Cant249