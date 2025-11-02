Trampolino elastico i convocati dell’Italia per i Mondiali | Coluzzi e Patisso Colonna guidano gli azzurri

I Mondiali 2025 di trampolino elastico si disputeranno a Pamplona (Spagna) dal 5 al 9 novembre. L’Italia proverà a ottenere un discreto risultato sotto la guida del DT Giuseppe Cocciaro (reduce dai Mondiali di ginnastica artistica nel ruolo di DT del settore maschile), che per l’appuntamento più importante della stagione post-olimpica ha convocato cinque azzurri. Alla Navarra Arena di Plaza Aizagerria ci sarà spazio per tre giorni di qualificazioni e semifinali, poi si entrerà nel weekend che assegnerà le medaglie: sabato si disputerà l’atto conclusivo del sincro misto, domenica andranno in scena le sfide decisive nei sincro e negli individuali (uniche prove previste anche alle Olimpiadi). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Trampolino elastico, i convocati dell’Italia per i Mondiali: Coluzzi e Patisso Colonna guidano gli azzurri

