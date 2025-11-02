Tragico incidente sul Lungotevere perde il controllo dello scooter e si schianta | morto un 35enne

Fanpage.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si trovava in sella alla moto quando ha perso il controllo del mezzo e ha perso la vita: terribile incidente a Roma. Vittima un centauro di 35 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

tragico incidente lungotevere perdeSchianto sul Lungotevere, muore 35enne - Un uomo di 35 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo del motorino sul quale viaggiava, un Piaggio Beverly. Da rainews.it

Incidente sul lungotevere: perde controllo dello scooter e cade, morto 35enne - Il sinistro poco dopo le 5:00 della notte fra sabato e domenica ... Lo riporta romatoday.it

Perde il controllo dello scooter e muore sul Lungotevere Belli Arti: la vittima aveva 35 anni - Questa mattina (2 novembre), poco dopo le 5, le pattuglie del XV Gruppo Cassia sono intervenute in Lungotevere delle Navi, incrocio piazzale delle Belle Arti per un ... Come scrive msn.com

