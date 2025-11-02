Tragico epilogo sull’Ortles | trovati senza vita padre e figlia tedeschi le vittime salgono a 5
Il recupero dei due dispersi sotto Cima Vertana. Si è conclusa nel modo più drammatico la speranza di ritrovare vivi i due escursionisti dispersi sotto Cima Vertana, nel gruppo dell'Ortles, in Alto Adige. Dopo ore di ricerche ostacolate da maltempo e scarsa visibilità, i soccorritori hanno recuperato senza vita i corpi di un padre e della figlia diciassettenne, entrambi di nazionalità tedesca. Con questo ritrovamento, il bilancio della valanga che ieri, sabato 1° novembre, ha travolto due cordate di alpinisti sale a cinque vittime. La valanga sotto Cima Vertana. La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di ieri, sul versante nord di Cima Vertana, a oltre 3.
