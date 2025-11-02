Tragico epilogo sull’Ortles | trovati senza vita padre e figlia tedeschi le vittime salgono a 5

Dayitalianews.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il recupero dei due dispersi sotto Cima Vertana. Si è conclusa nel modo più drammatico la speranza di ritrovare vivi i due escursionisti dispersi sotto Cima Vertana, nel gruppo dell’Ortles, in Alto Adige. Dopo ore di ricerche ostacolate da maltempo e scarsa visibilità, i soccorritori hanno recuperato senza vita i corpi di un padre e della figlia diciassettenne, entrambi di nazionalità tedesca. Con questo ritrovamento, il bilancio della valanga che ieri, sabato 1° novembre, ha travolto due cordate di alpinisti sale a cinque vittime. La valanga sotto Cima Vertana. La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di ieri, sul versante nord di Cima Vertana, a oltre 3. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

tragico epilogo sull8217ortles trovati senza vita padre e figlia tedeschi le vittime salgono a 5

© Dayitalianews.com - Tragico epilogo sull’Ortles: trovati senza vita padre e figlia tedeschi, le vittime salgono a 5

News recenti che potrebbero piacerti

Ostuni, tragico epilogo: ritrovato senza vita l'uomo disperso dopo il temporale, il Video - È stato ritrovato senza vita il corpo dell’uomo disperso da giovedì 2 ottobre a Ostuni, in Puglia. Scrive ilmeteo.it

Cerca Video su questo argomento: Tragico Epilogo Sull8217ortles Trovati