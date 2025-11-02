Tragica scoperta in un panificio | corpo trovato senza vita con ferite alla testa si tratta di Raffaele Di Nunzio
Terribile scoperta questa mattina a Napoli: trovato il corpo senza vita del 59enne Raffaele Di Nunzio, presenta ferite alla testa. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Guardia giurata morta: schiacciata da un cancello durante la ronda notturna, la tragica scoperta - facebook.com Vai su Facebook
#guardia giurata morta: schiacciata da un cancello durante la ronda notturna, la tragica scoperta - X Vai su X