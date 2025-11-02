Tragedia sull' asfalto nel Barese | vittima un uomo nello scontro auto-trattore
Tragedia sull'asfalto nella mattinata di oggi nel barese. Un uomo di circa 60 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale che collega Monopoli a Castellana. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
