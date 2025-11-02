Tragedia sulla provinciale Lavello-Canosa | Salvatore 23 anni morto in moto dopo uno scontro con un’auto
Salvatore Abruzzese, 23 anni, di Minervino Murge, è morto in un incidente sulla provinciale Lavello-Canosa di Puglia. In sella alla sua moto, si è scontrato con un’auto all’altezza delle “Quattro Strade”. Inutili i soccorsi del 118. La comunità è sconvolta e lo ricorda con commozione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Tragedia sulla SP510: muore in un frontale la consigliera comunale Daniela Bratelli Un fine settimana in famiglia si è trasformato in una tragedia sulla Strada Provinciale 510, all’altezza di Sulzano. Ieri pomeriggio, poco prima delle 16, nella galleria Pianzol - facebook.com Vai su Facebook
Incidente nel Potentino, schianto auto moto sulla Lavello-Canosa. Morto il centauro 23enne - Potenza, 1 novembre 2025 – Un motociclista di 23 anni è morto sul colpo oggi pomeriggio nel Potentino. msn.com scrive
Tragedia sulla Lavello-Canosa: in un incidente muore un centauro 23enne - Oggi pomeriggio, incidente mortale sulla strada che da Lavello porta a Canosa di Puglia, in una zona denominata "Le quattro strade". Da lasiritide.it
